Kent estetiği 250 bin metrekare hedefine çok yakın

Daha yeşil bir Manisa oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda geçtiğimiz yıl 60 günde 80 bin metrekarelik peyzaj alanını Manisa’ya kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde, Başkan Cengiz Ergün’ün 2021 yılı için koyduğu 250 bin metrekarelik peyzaj hedefi tamamlanmak üzere. Yılın ilk dikim mevsimi olan Mart-Nisan aylarında 200 bin metrekarelik peyzaj alanında çalışma gerçekleştiren Kent Estetiği Daire Başkanlığı, ikinci dikim mevsimi olan Eylül-Ekim aylarında bu hedefi daha da büyütmek istiyor.

Manisa’da yeşil alanların arttırılması noktasında büyük emek harcayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. 2020 yılında 60 gün gibi kısa sürede 80 bin metrekare peyzaj alanı yapılması üzerine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2021 Ocak ayı Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında 2021 yılına 250 bin metrekarelik peyzaj çalışması hedefi koydu. Bu doğrultuda yoğun çaba sarf eden Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 2021 yılı içerisinde geride kalan 3,5 aylık sürede yaklaşık 200 bin metrekarelik alanda peyzaj çalışması gerçekleştirerek hedefe çok yaklaştı. Önümüzdeki 3 haftalık sürede 200 bin metrekarelik alanda çalışmaların tamamlanması planlanıyor.

Çalışmalar yerinde incelendi

Gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş ile birlikte Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Cumhuriyet Mahallesi, Ceren Kulüp, Karaçay Deresi’nin üstünde kalan atıl alanda, Müftü Alim Efendi Bulvarı ve Muradiye Menemen yolu üzerinde yürütülen peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Peyzaj çalışmaları hakkında bilgi veren Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, "Şu anda Cumhuriyet Mahallesi’nde 40 bin metrekarelik peyzaj alanındayız. Bu alanda yeşil alan çalışmalarımızı yaptık. Devamında bırakmış olduğumuz boşlukta da otopark çalışması olacak. Bunun yanı sıra Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda 28 bin metrekarelik peyzaj çalışmamız var. 5774 sokakta Ceren Kulüp diye bilinen sokakta 15 bin metrekarelik peyzaj alanımız var" dedi.

İkinci dikim sezonunda 300 bine yaklaşmayı planlıyoruz

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Ocak ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda kendilerine bir hedef koyduğunu belirten Göktaş, "2020 yılında 60 günde 80 bin metrekarelik peyzaj yapmayı başarmıştık. Bunun akabinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, 250 bin metrekare hedef koydu. Yılın ilk yarısında 200 bin metrekare peyzajı bitirmeye yakınız. Önümüzdeki 3 hafta içerisinde bitirmeyi umut ediyoruz. Başkanımızın bize koyduğu hedefe çok yaklaştık. Allah izin verirse bitki dikme, ağaç dikme ve çim ekme mevsimlerinin ikincisi olan Eylül-Ekim aylarının sonunda Başkanımız Cengiz Ergün’ün onayladığı projelerle 300 bin metrekareye yaklaşmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.