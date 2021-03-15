Kendisini korona virüsten kurtaran sağlıkçıları unutmadı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Covid-19 hastalığı sürecinde tedavi gördüğü Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde sağlığına kavuşmasını sağlayan sağlık çalışanlarını unutmadı.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesini ziyaret eden Bilgin, Hastanenin Başhekimi Operatör Dr. Mehmet Fatih Zeren ve hastanedeki sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı. Sağlık çalışanlarına çiçek hediye eden Bilgin, burada yaptığı açıklamada kendisinin adete yeniden doğduğunu ifade ederek, bu süreçte tedavisiyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarını asla unutmayacağını söyledi. Yeni normalleşme döneminde vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini de vurgulayan Bilgin, rehavete kapılınmaması uyarısında bulundu.