Kemaliye alt ve üstyapısıyla daha modern bir mahalle oluyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi’nde başladığı 18 kilometre içme suyu, 19 kilometre kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı altyapı çalışmaları ile Manisa’yı daha yaşanılabilir bir şehir yapıyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi’nde de altyapı çalışmaları devam ediyor. Mahalleye, 18 kilometre içme suyu, 19 kilometre kanalizasyon hattı, 190 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmasıyla birlikte toplamda 17 milyon liralık yatırım kazandırılacak. Yeni nesil uzaktan okumalı sayaç montajlarının da devam ettiği mahalle çalışmalar tamamlandığında, alt ve üstyapısıyla daha modern bir görünüme kavuşacak.

Kemaliye Mahalle Muhtarı Mehmet Alakent, “Mahallemizde yaşanılan sorunların çözümü için yapılan çalışmalar büyük önem arz ediyor. Altyapı ve üstyapı işi ile Kemaliye artık daha yaşanılabilir bir mahalle olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum” dedi.