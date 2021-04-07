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Kazada ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobilin kamyona çarpması ile hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede ani beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdi.

MANİSA 07.04.2021, 21:34
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Kazada ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobilin kamyona çarpması ile hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede ani beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Uşak yönünden İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Sena Yılmaz (44) idaresindeki 34 PE 0163 plakalı Renault marka otomobil, aynı yönde seyreden Ömer Gürcan idaresindeki 64 ABG 739 dorse plakalı tıra arkadan çarpmış ve otomobilde bulunan 5 kişi yaralanmıştı. Olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından Kula ve Salihli’deki hastanelere kaldırılan ağır yaralılardan 87 yaşındaki Galip Yıldırım, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yıldırım’ın, akşam saatlerinde ani beyin kanamasına bağlı olarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Öte yandan, kazada yaralanan Sena Yılmaz, Erdi Kızak, Ayşe Kızak ve Bedriye Şener Yılmaz’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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