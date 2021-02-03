Kazada ağır yaralanan esnaf yaşama tutunamadı

Manisa’nın Kula ilçesinde otomobiliyle minibüse arkadan çarparak ağır yaralanan ve Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Kulalı esnaf İlkay Dağ, yaşam savaşını kaybetti. Dağ’ın vefat haberi ise Kula’da üzüntüye sebep oldu.

Kaza, dün akşam saat 19.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Hisarkapı Kavşağı’nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Uşak’tan İzmir yönüne doğru seyir halinde olan İlkay Dağ (40) idaresindeki 42 N 9805 plakalı Kartal marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan ve trafik ışıkları sebebiyle yavaşlayan Ahmet Akmeşe idaresindeki 45 S 6355 plakalı Hyundai marka minibüse arkadan çarpmıştı. Çarpışmanın şiddetiyle karayolunda savrulan otomobil orta refüjde durabilirken, araç sürücüsü 40 yaşındaki İlkay Dağ ise otomobilden fırlamış ve ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dağ, önce Kula Devlet Hastanesi’ne, ardından da hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti.

22 saat mücadele etti

Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildikten sonra hemen ameliyata alınan Dağ, geçirdiği operasyonun ardından Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınmıştı. Burada hayati tehlikesi devam eden Dağ, bugün akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Dağ’ın vefat haberi Kula’da büyük üzüntüye sebep oldu. Dağ’ın cenazesi, yarın kılınacak cenaze namazının ardından ebedi mekana defnedilecek.