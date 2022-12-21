Kaymakamlık turnuvasında finalin adı: Esnafspor - Milli Eğitim

Kula Kaymakamlığı tarafından organize edilen kurumlar arası voleybol turnuvasında nefes kesen yarı final maçları da geride kaldı. Dün oynanan müsabaka sonuçlarına göre finale adını yazdıran takımlar Esnafspor ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü oldu. Final heyecanı, 22 Aralık Perşembe günü saat 20.30’da yaşanacak.

Kula Kaymakamlığı tarafından organize edilen kurumlar arası voleybol turnuvasında sona yaklaşıldı. Çeyrek final müsabakalarının ardından dün oynanan yarı final müsabakaları da renkli görüntülere sahne oldu. İlk etapta Kula İtfaiyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün karşılaştığı müsabaka nefesleri keserken, karşılıklı alınan setlerde üstün gelen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, rakibi Kula İtfaiyesini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Günün ikinci maçında ise Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Kula Belediyesi karşı karşıya geldi. İlk maçından bu yana rakiplerine set vermeden namağlup olarak yarı finale çıkan Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası, yine rakibi Kula Belediyesi’ne set vermeden mağlup etti. 3-0 sona eren ikinci maçın ardından finale adını yazdıran takımlar İlçe Milli Eğitim ile Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası oldu.

Bu sonuçlara göre Kula İtfaiyesi ile Kula Belediyesi, yarın, yani 22 Aralık Perşembe günü saat 19.00’da üçüncülük ve dördüncülük mücadelesi verecek.

Finale kalan Esnafspor ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise, yarın yani 22 Aralık Perşembe günü saat 20.30’da şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Final müsabakası kazanılmış 3 set üzerinden oynanacak ve müsabakalarda başhakem, yardımcı hakem ve 2 tane çizgi hakemi görev alacak.