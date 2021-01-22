Kaymakam Yıldırım’dan kan bağışına destek

Manisa’nın Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Türk Kızılayı’nın kan bağışına destek vererek, vatandaşların da kan bağışlaması konusunda çağrıda bulundu.

Manisa’nın Selendi ilçesinde Kaymakam Ali Yıldırım, Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı Uşak Kan Merkezi tarafından Selendi’de kurulan gezici kan alma birimini ziyaret eden Yıldırım, gerekli testlerinin tamamlanması sonrasında kan verdi. Kaymakam Yıldırım Selendilileri de kan bağışına destek vermeleri konusunda çağrıda bulundu. Kan bağışında bulunmanın hayat kurtardığını belirten Kaymakam Yıldırım, "Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmakla eş değerdir. Aynı zamanda kendi sağlığımız içinde kan bağışı önemli. Herkesi bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. O yüzden kan verebilecek durumda olan herkesin kan bağışında bulunması birer insanlık görevidir" dedi.

60 ünite kan toplanan Selendi’de Kızılay yetkilileri vatandaşlara teşekkür etti.