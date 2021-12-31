Kaymakam Uçgun, sahadaki personelin yeni yılını kutladı

Alaşehir Kaymakamı yeni yıl gecesinde sağlık, jandarma ve emniyet personelini çalışma alanlarında ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Manisa’nın Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, sağlık çalışanlarının yeni yılını yaptığı ziyaret ile kutladı.

Alasehir Devlet Hastanesi acil servisine bir ziyarette bulunan Kaymakam Uçgun, Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Çağatay Biçer ve İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Müdürü İlker Dirik ile birlikte acil servis ve yatan hasta servislerini tek tek gezerek, sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarının yeni yılını kutladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlıkla ve özveriyle görevlerini yerlerine getirdiğini ifade eden Kaymakam Uçgun, “Sağlıklı yaşam en kıymetli hazinemizdir. İnsanı yaşatmak ve sağlığını korumak için görev yapan sağlık çalışanlarımızın üstün görev anlayışı takdire şayandır. Bu vesile ile yeni yılın tüm sağlık çalışanlarımıza ve tüm insanlığa sağlık, esenlik getirmesini diliyorum.” dedi.

Kaymakam Uçgun vatandaşların huzur içinde bir yıla girmeleri için sahada görev yapan jandarma ve emniyet güçlerini de ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.