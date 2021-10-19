Kaymakam Uçgun bahçe etkinliğinde özel öğrencilerle buluştu

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun Mustafa Beşikçioğlu Ortaokulu Özel Eğitim Uygulama sınıflarının bahçe etkinliğine katıldı. Çocukların etkinliklerini izleyen Kaymakam Uçgun zaman zaman öğrencilere eşlik etti.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, özel çocukların eğitim gördüğü okulda, idareciler ve özel öğretim öğretmenleriyle sohbet ederek eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Özel Eğitim 2. Kademe uygulama sınıflarının yaptıkları etkinlikleri izleyen Kaymakam Uçgun, zaman zaman etkinliklere katılarak, öğrencilere eşlik etti. Özel Eğitim 2. Kademe öğrencileriyle birlikte okul bahçesinde kuşlara yem dağıtan Kaymakam Uçgun, çocuklarla oyunlar oynayarak bilek güreşi yaptı.

Kaymakam Abdullah Uçgun, "Bugün özel çocuklarımızı ziyaret ettik. Özel öğrencilerimizin ders içi etkinliklerine katıldık. Özel öğrencilerimizle birlikte çok güzel zaman geçirdik ve çok mutlu oldum. Okul yönetici ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.