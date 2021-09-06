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Kaymakam Sağlam zabıta haftasını kutladı

Salihli Belediyesi’ni ziyaret eden Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 195. yıl dönümü nedeniyle Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek Zabıta Haftası’nı kutladı.

MANİSA 06.09.2021, 17:43
Kaymakam Sağlam zabıta haftasını kutladı

Salihli Belediyesi’ni ziyaret eden Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 195. yıl dönümü nedeniyle Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek Zabıta Haftası’nı kutladı.

Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca tarafından karşılanan Kaymakam Sağlam, Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım ve Zabıta personelinin haftasını kutladı. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan’ın da eşlik ettiği ziyarette konuşan Kaymakam Sağlam, “Zabıta Teşkilatı, 195 yıldır ülkemizde hizmet veren bir kurum. İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu kararlar doğrultusunda ilçemizde güvenlik güçlerimiz ile birlikte görev yapıyorsunuz. Kamu düzeninin sağlanmasında bizlere her zaman destek olan Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya teşekkür eder, Zabıta Müdürlüğü personelimizin Zabıta Haftası’nı kutlar, görevlerinizde başarılar dilerim” dedi.

Zabıta Haftası nedeniyle gerçekleşen ziyaretten onur duyduğunu belirten Başkan Kayda, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ile İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan’a teşekkür etti.

Başkan Kayda ve Kaymakam Sağlam, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personeliyle pasta kesti.

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