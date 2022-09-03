Kaymakam Sağlam, vatandaşlarla bir araya geldi

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, kırsal kesimin ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit etmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek amacıyla Sart ve Mersindere mahallelerini ziyaret etti.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Sağlam, halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerinde incelemek üzere gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Sart ve Mersindere mahalleleri ile devam etti. Mahallerde vatandaşlar ile görüşen Sağlam, sorun ve taleplerini dinledi

Kaymakam Sağlam, kendisine iletilen talepleri imkanlar çerçevesinde çözüme kavuşturmanın çabası içerisinde olacaklarını dile getirdi. “Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek, ilçemizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinlemek ve takibini yapmak için mahallelerimizi ziyaretler gerçekleştiriyoruz” diyerek konuşmasına başlayan Kaymakam Sağlam, “Hem halkın hem de devletin temsilcisi olan muhtarlarımıza önemli görevler düşmektedir. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve sıkıntılarını tespit noktasında muhtarlarımıza müracaat ediyoruz. Muhtarlarımız, kurumlarımız ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi gördüğü için vatandaşlarımıza hizmet noktasında daha verimli çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi. Kaymakam Sağlam, mahalle ziyaretlerinin periyodik olarak devam edeceğini de belirtti.

Sart ve Mersindere mahallelerinde İlçe Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar tarafından stant açılarak, mahalle halkına “Kadına el kalkamaz” sloganı ile aile içi ve kadına şiddetle mücadele çalışmalarının önemi anlatıldı.

Kaymakam Sağlam’a Sart ve Mersindere Mahalle ziyaretlerinde Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Özcan Tercan, İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Adem Alpaslan, Gediz Elektrik Salihli Müdürü Servet Erdinç, Sart Mahalle Muhtarı Metin Karaslan, Mersindere Mahalle Muhtarı Ali Sağlam eşlik etti.