Kaymakam Sağlam şehit ailesini ziyaret etti

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, 1983 yılında Van ili Başkale ilçesinde şehit düşen Jandarma Er Mehmet Erişti’nin ailesini ziyaret etti.

Mahalle ziyaretleri çerçevesinde Sart Mahallesi’ni ziyaret eden Kaymakam Sağlam, 1983 yılında Van ili Başkale ilçesinde şehit düşen Jandarma Er Mehmet Erişti’nin annesi Zeliha Erişti ve babası Tahsin Erişti’yi ziyaret etti.

Şehidin annesi ve babasıyla yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Kaymakam Sağlam, “Türk milletinin kalbinde her zaman müstesna bir yere sahip olan şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve onların emanetleri olan eşlerinin mutluluğu ve huzuru için devlet olarak elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Ziyaretlerimiz ile sürekli olarak şehitlerimizin kıymetli emanetlerinin yanlarında olmaya çalışacağız” dedi.

Kaymakam Sağlam’a ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Özcan Tercan, İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Adem Alpaslan, Sart Mahalle Muhtarı Metin Karaslan ve ilgili kurum personeli eşlik etti.