Kaymakam Sağlam özel öğrencileri unutmadı

Manisa’nın Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda eğitim gören özel öğrencileri ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen’in eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Sağlam, sohbet ettiği özel öğrencilerle yakından ilgilendi. Ziyarette Kaymakam Sağlam, Salihli Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Nuri Kaya’dan okul hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Sağlam, “Toplum olarak otizmin farkındayız. Otizmli bireylerimizin iyi bir özel eğitim almaları ve sosyal hayatta olabildiğince yer almalarına yönelik çalışmalarla her zaman yanlarında olacağız" dedi.