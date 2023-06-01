Kaymakam Okumuş lise öğrencilerine mesleğini tanıttı

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Selendi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin düzenlediği Kariyer Günleri Mesleki Tanıtım Etkinliğine konuk oldu.

Programda kaymakamlık mesleği hakkında öğrencilere bilgi veren Kaymakam Okumuş öğrencilerin kaymakamlık mesleği ile ilgili merak ettikleri soruları cevapladı. Meslek Tanıtımı Konferansının konuğu olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek programda emeği geçen herkese çok teşekkür eden Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.