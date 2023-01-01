Kaymakam Okumuş kolluk kuvvetlerini yalnız bırakmadı

Manisa’nın Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, yılbaşı gecesinin huzur ve güven içerisinde geçmesi için mesai yapan emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

Yeni yıla huzur, mutluluk ve güven içerisinde girilmesi için görevi başında olan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğinde görev yapan personelleri ziyaret eden Kaymakam Okumuş, özveri ve gayretle çalışan kolluk güçlerine teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı.

Kaymakam Okumuş görev başındaki kolluk kuvvetlerinin yaptığı uygulamalarda ve denetimlerde araç sürücülerinin de yeni yıllarını kutlayarak hayırlı yolculuklar diledi. Kaymakam Halil İbrahim Okumuş’un ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Tok ve İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yakup Özcan hazır bulundu.