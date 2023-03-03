Kaymakam Okumuş depremzede aileyi ziyaret etti

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep’in Şehit Kamil ilçesinden Selendi ilçesine gelen depremzede Keskin ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, afet bölgelerinden gelen depremzedelerin yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için yerleştikleri evlerde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Depremde yaşanan zorlu süreçleri unutturmak ve ailelerin yaşam şartlarını iyileştirmek için misafirperverliklerini gösteren, emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür eden Kaymakam Okumuş, "Tüm Selendi halkı ihtiyaçların karşılanması için üstün gayretle çalışmaya devam ediyor" dedi.

Depremzede Keskin ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Okumuş, her zaman depremzedelerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade etti.