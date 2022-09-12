Kaymakam Kapankaya mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, mahalle muhtarları ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Turgutlu Kaymakamı Kapankaya ilçede göreve başlamasının ardından 61 mahalle muhtarı ile tanışma ve değerlendirme toplantısı düzenledi. Turgutlu Kaymakamlığı Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, mahalle muhtarları ile tanışan Kaymakam Kapankaya, muhtarlardan mahallelerinin genel durumu, çalışmaları, talep ve şikayetleri konusunda bilgiler aldı. Kaymakamı Selami Kapankaya, “Turgutlu’ya hizmet etmek adına elimizden gelen gayreti göstererek birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışacağız. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.