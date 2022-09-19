Kaymakam Kantay, gazilerle kahvaltıda buluştu

Manisa’da Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, 19 Mayıs Gaziler Günü dolayısıyla Manisalı gazilerle kahvaltıda buluşarak sohbet etti.

Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, 19 Mayıs Gaziler Günü dolayısıyla Manisa gazileri kahvaltıda ağırladı. Gazilerle buluşan Kantay, tek tek sohbet ederek hatırlarını istek ve şikayetlerini sordu. Programın ardından açıklamalarda bulunan Kantay, gazilerle buluştukları için kıvanç duyduklarını belirterek “23 Ağustos 1921’de başlayan Sakarya Savaşı 22 gün 22 gece sürüyor. Nihayetinde 13 Eylül 1921’de büyük meydan savaşı zaferle sonuçlanıyor. Türk tarihinin en büyük zaferi, Türk tarihi ve dünya tarihinin de en kanlı meydan savaşı. 18 binden fazla yaralımız var. Mustafa Kemal Atatürk’ün gazi olarak mareşal gazi olarak ilan edildiği 19 Eylül gazilerimizin Gazileri Günü olarak ilan edildi. Altı dolu bir tarih. Biz çok kıvaçlıyız. Gazilerimizle bir araya gelerek onlarla sohbet etme imkanı bulduk. Onlarla sık sık bir araya geliyoruz. Hem onlar hem biz mutlu oluyoruz. Onlara şükran borçluyuz. Bu vatan için canlarını veren şehitlerimize şükran borçluyuz” diye konuştu.