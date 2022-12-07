Kaymakam Arıkan anaokulu öğrencileriyle buluştu

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Hüseyin-Şermin Tüfekçi Anaokulunda incelemelerde bulunarak minik öğrencilerle keyifli anlar yaşadı.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Okula ek bina yaptıran Sarıgöllü Hayırsever Hüseyin Gümüşlü ile birlikte yaptıkları ziyarette okulun sınıflarını gezerek anaokulu öğrencileri ile sohbet etti ve okul hakkında yetkililerinden bilgiler aldı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak anaokuluna yaptıkları ziyaret hakkında şunları söyledi: "Kaymakamımız ve hayırseverimiz ile yaptığımız ziyarette okulumuzdaki çalışmaları yakından gördük. Eksiklikler hakkında bilgiler aldık. Okulun çalışmasından memnun olduk. Çocuklarla sohbet ettik ve yıllar önce okula ek bina yaptıran hayırseverimiz Hüseyin Gümüşlü’ye hizmetlerinden dolayı teke teşekkür ettik."