Kayıp ‘Casper’ büyükşehir çalışanları tarafından bulundu

Manisa’da 1 hafta önce Atatürk Kent Park’ta kaybolan ‘Casper’ isimli ‘Scottish Fold’ türü ev kedisi, parkta çalışan Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bulunarak, insan dostuna teslim edildi. Kayıp kedinin insan dostları Arzu İnan ve ailesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Manisa’da 1 hafta önce Atatürk Kent Park’ta bulunan bir kafenin önünde kaybolan ‘Casper’ isimli ‘Scottish Fold’ türü ev kedisi, parkta çalışan Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bulunarak, insan dostuna teslim edildi. Kayıp can dostları için ilan bastırdıklarını ve çocuklarıyla birlikte oldukça üzüldüklerini ifade eden kayıp kedinin insan dostu Arzu İnan, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine dikkatleri ve kedilerini bulmaları nedeniyle teşekkür etti. İnan ve ailesi, kayıp dostlarını bulan Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.