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Kaybettiği cüzdanına Yunusemre Belediyesi personeli sayesinde kavuştu

Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Mehmet Uyanık yol kenarında bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdanını alan Tuba Biricik isimli vatandaş duyarlılığından dolayı personele teşekkür etti.

MANİSA 20.09.2021, 14:02
Kaybettiği cüzdanına Yunusemre Belediyesi personeli sayesinde kavuştu

Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Mehmet Uyanık yol kenarında bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdanını alan Tuba Biricik isimli vatandaş duyarlılığından dolayı personele teşekkür etti.

Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Personeli Mehmet Uyanık’ın dikkati sayesinde Güzelyurt Mahallesi sakinlerinden Tuba Biricik isimli vatandaş cüzdanına kavuştu. Bölgede çalışırken cüzdan bulan Yunusemre Belediyesi personeli durumu şefine bildirdi. Cüzdanın sahibi ile iletişime geçen Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Tuba Biricik isimli vatandaşa cüzdanını ulaştırdı. İçerisinde bir miktar para, nüfus cüzdanı ve kredi kartları bulunan cüzdanı sahibine ulaştırmaktan mutluluk duyduğunu belirten Uyanık, “Sanayiden dönüşte minibüsle gelirken ışıklara varmadan yolun üzerinde cüzdan olduğunu fark ettim. İçerisinde kimliğiniz de vardı. Cüzdanı Serdar amirime teslim ettim. Amirimiz de size ulaşmamıza yardımcı oldu. Bize verilen eğitimlerin bu gibi durumlarda nasıl davranacağımız konusunda büyük katkısı oldu” dedi. Cüzdanın sahibi Tuba Biricik ise Mehmet Uyanık’a ve Yunusemre Belediyesine teşekkür etti.

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