Kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi

Manisa’nın Selendi ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezinde kavga olduğu yönünde ihbar gelmesi üzerine merkeze giden polis ekiplerine özel öğrenciler tarafından pasta sürprizi yapılarak Polis Teşkilatının 177. kuruluş yılı kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Selendi Mutlu Birey Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi öğretmenleri ve özel öğrencileri polislere sürpriz yaptı. 112’i arayan yönetim, okulda öğrenciler arasında kavga çıktığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri kısa sürede okul önüne geldi. ’Kavga var’ ihbarında bulunup, olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz yapan Selendi Mutlu Birey Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi öğrenci ve öğretmenleri polisleri polis şapkaları ve çiçeklerle karşıladı. Çiçekli sürpriz karşısında şaşkına dönen polisler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Rehabilitasyon merkezi öğretmen ve öğrencileri polis memurlarına çiçek verip pasta kesti. Polisler de öğrencilere teşekkür ederek alkışlarla karşılık verdi. Okul Müdürü Şehri Topcan yaptığı açıklamada, "10 Nisan Polis Haftasında polislerimizin yanında olduğumuzu bu zorlu görevleri içinde bir nebze olsun onlara moral vermek için böyle bir sürpriz yapmak istedik. Tüm polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun." dedi.