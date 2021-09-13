Kaşıkçı Mahallesi’nin içme suyu depoları yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesinde de içme suyu depolarının bakım onarımını gerçekleştirerek vatandaşlara daha sağlıklı bir sistem üzerinden su ulaşmasını sağladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarında bakım-onarım ve revizyon çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesinde de içme suyu depolarının tadilatı yapıldı. Depoların içi fayans ile döşendi. Yalıtım sistemi ile kayıp kaçaklara son verildi. Manevra odaları da yenilenen depoların sıvası ve boya işi de yapıldı. Depolar son olarak himaye çiti ile çevrilerek dışarıdan herhangi bir müdahalenin önüne geçildi.