Kargın’da 2 kilometre dere temizlik çalışması yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Kargın Mahallesinde 2 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Hayata geçirilen çalışma ile taşkın riski ortadan kaldırıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmaları ile hem can hem de mal güvenliğini sağlıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Ahmetli’nin Kargın Mahallesinde de dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. 2 kilometrelik çalışma ile dere yatağında olası taşkın riskine karşı önlem alındı.

Mahalle Muhtarı Fadıl Aydın, “Büyükşehir ve MASKİ’nin hizmetlerinden çok memnunuz. Mahallemizde daha önce alt ve üstyapımız da yenilenmişti. Şimdi de dere temizlik çalışması da yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.