Kardeş okula fidan diktiler

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kardeş okulları Hayriye Ertürk Anadolu Lisesinin bahçesine fidan dikti.

Sarıgöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden geçtiğimiz ay içerisinde Erasmus Programı kapsamında Almanya’da hasta ve yaşlı bakım stajı gören öğrenciler ve öğretmenler, ilçede kardeş okul olarak seçtikleri Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi bahçesine 25 adet çeşitli meyve ağacı fidanı dikti.

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Gacar, "Erasmus Programı kapsamında Almanya’da stajlarını tamamlayan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, topluma çevre bilincini kazandırmak, ağaç sevgisini hissettirmek için erik, elma, kayısı, badem ağaç kavunu gibi meyvelerin fidanlarından kardeş okulumuzun bahçesine 25 adet." dedi.

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Akçalı ise, okullarına ağaç dikimi yapan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.