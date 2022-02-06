banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi

Karayahşi Muhtarı Akaydın: “Bizi büyük bir dertten kurtardılar"

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Karayahşi Mahallesi’nin 6 milyon lira yatırım ile altyapı ve üstyapı çalışmalarını geçtiğimiz aylarda tamamladı. Sağlıklı alt ve üst yapıya kavuşan mahalleli memnuniyetini dile getirdi.

MANİSA 06.02.2022, 15:32
Karayahşi Muhtarı Akaydın: “Bizi büyük bir dertten kurtardılar"

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Karayahşi Mahallesi’nin 6 milyon lira yatırım ile altyapı ve üstyapı çalışmalarını geçtiğimiz aylarda tamamladı. Sağlıklı alt ve üst yapıya kavuşan mahalleli memnuniyetini dile getirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı alt ve üstyapı yatırımları ile hizmetleri bir bir hayata geçiriyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Salihli ilçesine bağlı Karayahşi Mahallesi’nde de 6 milyon lira yatırım bedeli ile altyapı ve üstyapı çalışması yapıldı. Mahallede 8 kilometre kanalizasyon, 8 kilometre içme suyu hattı, 64 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması hayata geçirildi.

Çalışmaların ardından tertemiz ve verimli su tüketmeye başladıklarını ifade eden Mahalle Muhtarı Halil Akaydın ve mahalle sakinleri İbrahim Akça ve Erol Şanlı, MASKİ sayesinde mahallenin adeta bir kent olduğunu belirttiler. Mahalle meydanında kurulan eski ve yeni içme suyu borularının yer aldığı sergideki malzemeleri gören vatandaşlar ise eski boruların durumunun ne kadar kötü olduğunu gördüklerini ve çalışmanın önemini daha iyi anladıklarını ifade ettiler. Eski hatta sürekli patlak da yaşandığını dile getiren vatandaşlar, yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Her anlamda harika bir dönüşüm yaşadık”

Karayahşi Mahalle Muhtarı Halil Akaydın, “Eskiden mahallemiz çamurdan geçilmiyordu. Şimdi yapılan alt ve üstyapısıyla mahallemiz şahane bir yer oldu. Eski hatlarımızdan çıkan boruları burada herkes görüyor. Salihli’nin en güzel suyunu Karayahşi içiyor şu anda. Yeni borularımızla birlikte suyun tadı daha da değişti. Tazyik daha da çoğaldı. Cengiz Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Bizi büyük bir dertten kurtardılar. Köyümüz de çok güzel bir altyapıya kavuştu” dedi.

“Çok şanslıyız, yapılan her hizmetten çok memnunuz”

Karayahşi mahallesi sakinlerinden İbrahim Akça, “Eski borularla yeni boruları anlatmama gerek yok. Yapılan hizmeti görüyoruz. Gerçekten bize verilen bir velinimet. Her şeyden çok memnunuz. Köyümüz bir kent havasında. Yaşam tarzımız, yollarımız, geliş gidişlerimiz çok rahatladı. Taşımız döşendi, altyapımız yapıldı, içme suyu borularımız yenilendi, su saatlerimiz yenilendi. Çok rahatız. Gerçekten Büyükşehir Belediyemizin bizlere yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önceki halini ve sonraki halini değerlendirdiğimiz zaman eskiden bir mahalle gibiydik ama şu anda bir kent havası içindeyiz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çay yaparken hazır su kullanıyorduk ama şu anda borularımız değişti. Suyumuz zaten Bozdağ’ın eteklerinden geliyor. Bunun için de müteşekkiriz gerçekten suyumuz da çok güzel. Herhangi bir sertlik, herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Bu konuda da çok rahatız. Su hayattır. Bu hizmeti bizlere sağlayan Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Maddi açıdan büyük ve muhteşem bir yatırım”

Karayahşi mahallesi sakinlerinden Erol Şanlı ise “Köyümüze yapılan yatırım maddi olarak ölçülemez bence. İçme suyu hattımızın yenilenmesinde elbette bir fayda vardır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve sebep olanlara çok teşekkür ederiz. Pas tutmuş eski borularla yeni borular mukayese edilemez” diye konuştu.

Yorumlar (0)
11°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 23 36
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Kasımpaşa 24 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 22 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Bursaspor 21 23
16. Menemen Belediyespor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 22 29
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11