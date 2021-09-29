Karayahşi Mahallesi sağlıklı altyapı ve modern sokaklara kavuştu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, 154 mahalle projesi kapsamında alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanan ve yeni bir görünüme kavuşan Salihli ilçesine bağlı Karayahşi mahallesini ziyaret etti.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, 154 mahalle projesi kapsamında alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanan ve yeni bir görünüme kavuşan Salihli ilçesine bağlı Karayahşi mahallesini ziyaret etti.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ziyaretteki konuşmasına mahalle halkına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek başladı. Aslay, “Karayahşi mahallemizde alt ve üstyapı çalışmalarını tamamladık. Mahallemize, 8 kilometre kanalizasyon, 8 kilometre içme suyu hattı döşedik. 64 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması yaptık. Bu yatırımın bedeli 6 milyon TL. 2014 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Salihli Belediyesi ile birlikte ilçemizde birçok yatırımı hayata geçirdik. Sadece MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Salihli’ye yaptığımız yatırımların bedeli 140 Milyon TL. Karayahşi mahallesine hayırlı olsun” dedi.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, “Salihli Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte hiçbir şekilde ayrım yapmaksızın hizmet götürmediğimiz mahallemiz kalmadı. Karayahşi mahallemize de güzel bir yatırım yapıldı. Hayırlı olsun” dedi.

Karayahşi mahalle muhtarı Halil Akaydın, “MASKİ Genel Müdürlüğünün büyük yatırımı ile mahallem modern bir değişime uğradı. Sokaklarımız çok güzel oldu. Vatandaşlarımız da çok memnun. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi. Muhtar Akaydın, Genel Müdür Burak Aslay’a hediye takdim etti. Genel Müdür Burak Aslay, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ve beraberindekiler Karayahşi sokaklarında inceleme yaptı ve mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Ziyarette, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, Salihli Belediye meclis üyeleri, Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı ve MASKİ İlçe şefi Emin Dikici de hazır bulundu.