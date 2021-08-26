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Karatede Salihli Belediyespor farkı

Salihli Belediyespor Karate Takımı, Çanakkale’de düzenlenen 5. Uluslararası Çanakkale Açık Karate Şampiyonası’ndan başarı ile döndü.

MANİSA 26.08.2021, 14:38
Karatede Salihli Belediyespor farkı

Salihli Belediyespor Karate Takımı, Çanakkale’de düzenlenen 5. Uluslararası Çanakkale Açık Karate Şampiyonası’ndan başarı ile döndü.

Çanakkale Eceabat’ta gerçekleştirilen ve ülkemizden birçok ilden katılan sporcuların mücadele ettiği turnuvaya Azerbaycan, Fas, Suriye’den de sporcular katıldı. Turnuvaya 11 sporcu ile katılan Salihli Belediyespor Karate Takımı, kendi kategorilerinde kürsüye çıkabilmek için mücadele verdi. Antrenör Çilem Gençtürk Çatal yönetimindeki Salihli Belediyespor Karate Takımı turnuvada 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 5. Uluslararası Çanakkale Açık Karate Şampiyonasında madalya kazanan karatecileri tebrik ederek, katılacakları turnuvalarda başarılar diledi.

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