Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
101173
ALTIN
385.313
DOLAR
6.9794
STERLİN
8.6773
EURO
7.5701

Karantinaya alınan binada dezenfekte çalışması

AKHİSAR HIFZISSIHHA KURULU TARAFINDAN GEÇİCİ SÜRE İLE KARANTİNAYA ALINAN SEYİTAHMET MAHALLESİ 641 SOKAK’TAKİ APARTMANDA, MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN DEZENFEKTE UYGULAMASI YAPILDI.

Karantinaya alınan binada dezenfekte çalışması

AKHİSAR HIFZISSIHHA KURULU TARAFINDAN GEÇİCİ SÜRE İLE KARANTİNAYA ALINAN SEYİTAHMET MAHALLESİ 641 SOKAK’TAKİ APARTMANDA, MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN DEZENFEKTE UYGULAMASI YAPILDI.

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:12
2 Okunma
Karantinaya alınan binada dezenfekte çalışması

Akhisar Hıfzıssıhha Kurulu tarafından geçici süre ile karantinaya alınan Seyitahmet Mahallesi 641 Sokak’taki apartmanda, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte uygulaması yapıldı.

Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla, Akhisar Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Seyitahmet Mahallesi 641 Sokak’ta bulunan apartman geçici süre ile karantinaya alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de alınan karantina kararı sonrası binada dezenfekte işlemi yaptı. Özel kıyafet, maske ve eldiven ile çalışan ekipler, bina ve çevresinde titizlikle dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılay kapı kapı ekmek dağıttı
Kızılay kapı kapı ekmek dağıttı
MER Koleji online folklor ekibi kurdu
MER Koleji online folklor ekibi kurdu
Sokak hayvanlarına mama desteği sürüyor
Sokak hayvanlarına mama desteği sürüyor

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim