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Karakurt Mahallesi hizmetlerden memnun

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesinde 1,5 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Muhtar İdris Kat, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün mahallelerine ilçe merkezlerine yaraşır hizmetler yaptığını söyledi.

MANİSA 18.11.2020, 15:18
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Karakurt Mahallesi hizmetlerden memnun

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesinde 1,5 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Muhtar İdris Kat, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün mahallelerine ilçe merkezlerine yaraşır hizmetler yaptığını söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı hizmetler ile mahallelerin sıkıntılarına son veriyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yapılan 1,5 kilometrelik çalışma sonrasında suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Mahalle sakinleri hayata geçirilen çalışmalar sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.

Mahalle Muhtarı İdris Kat, “Büyükşehir ve MASKİ’nin çalışmalarından memnunuz. Mahallemizde son olarak dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Dere yatağındaki sazlıklar suyun akışını engelliyordu. Bu durumda kötü koku ve sinek oluşumuna neden oluyordu. Sağ olsun MASKİ ekipleri çok işimize yarayan bir hizmete hayat verdi. Mahallemize sıcak asfaltından kilit parke taş döşemesine, atıksu arıtma tesisimizin çalıştırılmasından düğün salonlarına kadar birçok yatırım yapıldı. Cengiz Başkanımız seçildiği günden itibaren mahallemize ilçe merkezlerine yaraşır hizmetler yaptı” dedi.
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