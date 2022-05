Karakoca Mahallesi sakinleri iddialara cevap verdi

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar ve mahalle muhtarı Yaşar Canyar, son günlerde Manisa’da bazı siyasi partiler arasında tartışmalara neden olan "Karakoca Mahallesi’ne Büyükşehir ve MASKİ hizmet götürmedi’ iddialarına yanıt verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mahalle Muhtarı Yaşar Canyar, yapılan hizmetleri yapılmadı olarak göstermenin hiçbir anlam ifade etmediğini ve bu tür söylemlerin bu mahalleden çıkmayacağını belirtti. Muhtar Yaşar Canyar, “Mahallemizde 50 seneden beri su yoktu. Büyükşehir olduktan sonra Cengiz başkanla suyumuza kavuştuk. MASKİ Genel Müdürlüğü her istediğimiz şeyi yaptı. Su depomuzda yakın zamanda yapılacak. Vatandaşlarımızın da Karakoca mahallemize gelmesini isterim. Mahallemizin eski günlerini hatırlayacak olanlar, şimdi Cengiz başkanın ne kadar önemli bir hizmet yaptığını daha iyi anlayacaktır. Her köşeye, bağlılarımıza, her haneye içme suyu, kanalizasyon ve kilit parke taşı hizmeti ulaştırıldı. Havaalanı gibi yollarımız, verimli ve kaliteli içme suyumuz var. Gerçekle bağdaşmayan söylemler bu mahalleden çıkmaz. Allah Cengiz başkandan razı olsun” ifadelerini kullandı. Mahallede yaşayan vatandaşlar da konuyla ilgili görüşlerini dile getirdiler. Mahalle sakini Ummuhan Yıldırım, “Önceden yollar bozuktu tabi. Şimdi her yer parke oldu. Güzel oldu. Hizmeti beğendik” dedi.

Mahalle sakini Murat Sarıkaya ise “Altyapı yapıldı. Kilit parkemiz yapıldı. Suyumuz daha önceki yıllara göre daha iyi bir duruma geldi. Biz yaz aylarında içme suyu bulamazdık. Ama şimdi suyumuz gayet iyi, verimli. Daha önceden sokaklarda parke vardı ama yeterli değildi. Birçok bölgede yollar kötüydü. Kışın araba çıkamayan yerler vardı. Şimdi uçak indir istediğin yere. MASKİ’nin yatırımlarından memnunum” diye konuştu.

Mahalle sakini Halil Girgin de hizmetlerden memnun olduklarını dile getirerek, “Şu an memnunuz. Ekipler güzel çalıştı. Nankörlük olmaz. Ayıp olur haksızlık olur. Yapılan hizmet güzel. İçme suyu borularımız yenilendi. Kanalizasyon hattı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den Allah razı olsun. Güzel bir yatırım oldu” dedi.