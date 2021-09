Karafil’den barışın hakim olduğu bir dünya çağrısı

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, terör ve savaşlar nedeniyle Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde sivillerin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, “Birleşmiş Milletler ve diğer Uluslararası kuruluşların görevi, savaşları izlemek değil, kalıcı bir barışı tesis etmektir. Terörün ve savaşların olmadığı barışın hakim olduğu bir dünya özlemimizi bir kez daha dile getiriyor, Dünya Barış Günü’nü kutluyoruz” dedi.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Manisa Şube Başkanı, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Tarihinde büyük kanlı çatışmalara sahne olan dünyamız, yaşadığı iki büyük savaşın ardından 1 Eylül’ü ‘Dünya Barış Günü’ ilan etmiştir. Ancak barışın sadece gün ilanı ile mümkün olmadığı, yaşadığımız acı tecrübelerle görülmektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde kanlı çatışmalar devam etmekte, terör ve savaşlar nedeniyle sivil halk ve çocuklar can vermekte, doğdukları toprakları terk etmeye zorlanmakta, insanlar kaçırılmakta, masum insanlar sorumlu olmadıkları çatışmaların bedelini ağır bir şekilde ödemektedirler. Barışın ortadan kaldırılarak silahların kullanılması ve savaşın yapılması, ağır ekonomik ve sosyal faturalar ödenmesine yol açmaktadır. Dünyanın pek çok bölgesinde insanlığın ve BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların gözleri önünde katliamlar yaşanmaktadır. Filistin’de, Gazze’de, Kudüs’te, Yemen’de, Mısır’da, Suriye’de, Myanmar’da, Arakan’da, Doğu Türkistan’da, Afganistan’da ve Dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulümleri, soykırımları, vahşetleri lanetliyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada demokrasinin galip gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz." dedi.

"Terörün biran önce son bulmasını istiyoruz"

Terörün nereden ve kimden gelirse gelsin her türlüsüne karşı olduklarını kaydeden Karafil açıklamasını şöyle tamamladı: "Dünyamızı tehdit eden en önemli unsurlardan birinin de terör örgütleri olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. FETÖ, PKK, DAEŞ, YPG, DHKP-C ve diğerleri olmak üzere terör örgütleri, ülke ve dünya barışını tehdit etmektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, nereden ve kimden gelirse gelsin, adı ve amacı ne olursa olsun terörün her türlüsüne karşıyız. Ülkemizde terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi destekliyor, terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz. Terörün ve savaşların olmadığı barışın hakim olduğu bir dünya özlemimizi bir kez daha dile getiriyor, silah seslerinin yeryüzünden silinmesi dileklerimizle Dünya Barış Günü’nü kutluyoruz.”