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Karafil: "HAK-İŞ yerli ve milli duruşundan asla taviz vermedi"

HAK-İŞ Konfederasyonu Manisa İl Başkanı ve Hizmet-İŞ Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 45 yıllık onurlu tarihimizde olduğu gibi bugün de darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. 28 Şubat Postmodern darbesinin 24. Yıldönümünde bütün antidemokratik müdahaleleri nefretle anıyoruz.” diyerek hiçbir zaman yerli ve milli duruşlarından taviz vermediklerini söyledi.

MANİSA 28.02.2021, 13:05
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Karafil: "HAK-İŞ yerli ve milli duruşundan asla taviz vermedi"

HAK-İŞ Konfederasyonu Manisa İl Başkanı ve Hizmet-İŞ Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 45 yıllık onurlu tarihimizde olduğu gibi bugün de darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. 28 Şubat Postmodern darbesinin 24. Yıldönümünde bütün antidemokratik müdahaleleri nefretle anıyoruz.” diyerek hiçbir zaman yerli ve milli duruşlarından taviz vermediklerini söyledi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Manisa İl Başkanı ve Hizmet-İŞ Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, 28 Şubat sürecine ilişkin, "Konfederasyonumuz demokrasiden, temel haklarımızdan yana, siyasi meşruiyeti sağlama noktasında bir mücadele verdi. Bunun sonucunda HAK-İŞ ciddi zararlar gördü." dedi.

"Çeteye, HAK-İŞ’in de dahil edilmesi istendi"

28 Şubat’ta kendi ifadeleriyle beşli çete, beşli inisiyatif, yıkım ekibi şeklinde tanımlanan bir oluşum gerçekleştirildiğini belirten Karafil, “Bu oluşum TOBB, TİSK, TESK, TÜRK-İŞ ve DİSK’in içinde olduğu bir yapıdır. Bu yapıya konfederasyonumuz da dahil edilmek istenmiştir. Ancak HAK-İŞ olarak bu ve benzeri antidemokratik çeteler arasında hiç bir zaman yer almayacağız, demokrasiden, milli iradeden, özgürlükten ve ülkemizin normalleşmesinden yana tavır alacağız.” dedi.

Bu sürecin Refah-Yol hükümetinin istifasıyla sonlandırılmasını isteyen gruba destek veren FETÖ ele başısı Fetullah Gülen’in de hükümetin istifa etmesi gerektiğini söylediğini anımsatan Karafil, operasyon yapılırken HAK-İŞ’in bu çatı içinde olmasının istendiğini belirterek şunları söyledi: "Orada bizim de bulunmamız ve bu beşli çetenin içine dahil edilmemiz istendi. Konfederasyonumuz asla böyle bir şeyin içine girmedi. Ne Genelkurmay Karargahı’ndaki brifinglere ne de bu oluşumlara asla itibar etmedi. Tam tersi, demokrasiden yana, temel haklarımızdan yana, siyasi meşruiyeti sağlama noktasında bir mücadele verdi. Bunun sonucunda HAK-İŞ ciddi zararlar gördü. HAK-İŞ Konfederasyonu, kurulduğu günden beri yerli ve milli duruşundan taviz vermeden, darbelere, olağanüstü dönemlere, demokrasiye yönelik bütün müdahalelere karşı demokrasiden, milli iradeden, haktan, halktan ve özgürlükten yana tavır almıştır. 28 Şubat sürecinde de milli iradeden yana tavır almış, Türk demokrasisi ve sendikal hareketinin onurunu kurtarmıştır. HAK-İŞ, 28 Şubat sürecinde demokrasiden yana göstermiş olduğu tavırdan dolayı ağır bedeller de ödemiştir. Aynı ağır bedelleri 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi de millet iradesinden yana tavır aldığı ve duruşundan vazgeçmediği için de ödemiştir. Türkiye’de demokrasinin askıya alındığı bütün süreçler çalışanların ve emekçilerin zarar görmesine neden olmuştur. Bu nedenle nereden gelirse gelsin her türlü darbeye ve başka kılıflara bürünmüş antidemokratik müdahalelere karşı olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. 15 Temmuz Hain darbe girişimine karşı tankların, tüfeklerin ve silahların karşısında göğsünü siper eden kahraman halkımız, bundan sonra da hiçbir darbe girişimine müsaade etmeyecektir.”
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