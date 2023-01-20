Kapatılan okul yeniden hayat buldu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde daha önce kapatılan Güneydamları köy okulu yapılan tadilatın ardından yaşam merkezine dönüştürüldü ve yeniden faaliyete geçirildi.

Kullanılmayan köy okulu binaları ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa ve bilim okulu gibi farklı alanlarda hizmet veren atölyelere, gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor.

Kullanılmayan köy okullarının onarımının yapılarak kısa sürede tekrar köylere kazandırıldığı projenin hayata geçmesiyle birlikte Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde de Güneydamları köy okulu yaşam merkezine dönüştürüldü ve yeniden faaliyete geçirildi.

Açılışa Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ve veliler katıldı. Geçmiş ve gelecek arasında köprü vazifesi gören bu merkezlerin ilçe genelinde açılış çalışmalarının devam edeceğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Köy Yaşam Merkezleri Milli Eğitim Bakanlığımızın çok önemle özel olarak ele aldığı bir çalışma. Sarıgöl’de vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın köy yaşam merkezlerinden faydalanması için çalışmalar yaptık. Bakanlığımızın destekleri neticesinde ilçemiz Güneydamları Köy Yaşam Merkezini açtık." dedi.