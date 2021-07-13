Kapaklı Mahallesi’nin içme suyu deposu yenileniyor

İçme suyu depolarının bakım onarımına büyük bir hızla devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesinde de çalışmalarına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu depolarının tadilatlarına devam ediyor. Bu kapsamda, Akhisar’ın Kapaklı Mahallesinde de çalışmalara başlandı. Yürütülen çalışmayı İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir de depo alanında incelemelerde bulundu. Demir’e, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Recep Günay eşlik etti.

İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir, “İçme suyu depolarında manevra odasından dış cepheye, yalıtım sisteminden fayans döşemesine kadar birçok alanı yeniliyoruz. Ayrıca, himaye çiti ile çevirdiğimiz depoya dışarıdan müdahale edilmesinin de önüne geçiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda çalışamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.