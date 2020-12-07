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Kapaklı Camiinde LED aydınlatma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Kapaklı Camii’nin dış aydınlatmasını yaptı. LED aydınlatmalar, camii cemaati ve Kapaklı Mahalle Muhtarı Murat Gökçe tarafından büyük beğeni toplarken, vatandaşlar hizmetleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

MANİSA 07.12.2020, 12:54
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Kapaklı Camiinde LED aydınlatma
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Kapaklı Camii’nin dış aydınlatmasını yaptı. LED aydınlatmalar, camii cemaati ve Kapaklı Mahalle Muhtarı Murat Gökçe tarafından büyük beğeni toplarken, vatandaşlar hizmetleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen depremde, ağır hasar görmesi nedeniyle yıkılan Akhisar Kapaklı Camii’nin minaresi, hayırsever vatandaşın desteğiyle yeniden inşa edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi de, yeniden inşa edilen minarede, LED aydınlatma çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kapaklı Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Camide yapılan aydınlatma çalışmasını inceleyen Öztozlu’ya, Kapaklı Mahalle Muhtarı Murat Gökçe memnuniyetini ifade ederek, camiinin ışıl ışıl bir görünüme kavuştuğunu dile getirdi.
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