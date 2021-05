Kanadı noktalı sirke sineğine karşı biyoteknik mücadele

Meyve yetiştiriciliğinde görülen en önemli zararlılardan biri olan kanadı noktalı sirke sineğine karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi, sirke ile biyoteknik mücadele başlattı. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışma kapsamında, Gördes’te 12 mahallede yaygın kiraz üretimi yapan 130 üreticiye, sinekleri kendisine çekerek tuzak oluşturan elma sirkeli pet şişeler dağıtıldı.

Kirazda kalitenin düşmesine neden olan ve çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen kanadı noktalı sirke sineğe karşı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sirke ile biyoteknik mücadele başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında Gördes Demirci ve Selendi ilçelerinde kiraz üreticilerine 50 bin şişe elma sirkesi dağıtımı yapılacak. Bu kapsamda Gördes’te, 12 mahallede yaygın kiraz üretimi yapan 130 üreticiye, sinekleri kendisine çekerek tuzak oluşturan elma sirkeli pet şişeler dağıtıldı. Dağıtıma, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcıları Serdar Mersinli ve Mustafa Gündoğar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Güngör Akyol, Gördes MHP İlçe Başkanı Abdürrazik Yonat, Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, Gördes Ziraat Odası Başkanı Mehmet Koç, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Düzenlenen programda konuşan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Güngör Akyol, sağlanan bu desteğin Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldüğüne dikkat çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Biyoteknik mücadelenin önemine değindi

Kanadı noktalı sirke sineğe karşı yürütülecek olan biyoteknik mücadelenin önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Bu sayede ilaç kullanmadan, çevreye de zarar vermeden kanadı noktalı sirke sineğine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Ayrıca, çiftçilerimizin ekstra yapacağı ilaçlama maliyetini de önleyecek çok yönlü bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

"Çiftçilerimizin yanındayız"

Üretken belediyecilik anlayışıyla, çiftçilerin her zamanda yanında olduklarını da sözlerine ekleyen Usta, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde üretken belediyecilik diyoruz. Tarımın, kırsal kalkınmanın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Kırsal kalkınmanın sağlanması, çiftçinin gelir düzeyinin artması beraberinde gıda güvenliğinin de üst düzeye çıkması için her türlü çalışmanın içerisinde yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Gördes’te yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi

Kırsal kalkınmanın sağlanması adına Gördes’te, Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalara da değinen Usta, “Gördes’e, 2 adet tarımsal tahmin ve erken uyarı istasyonunu vermiştik. İl genelinde 38 tarımsal tahmin ve erken uyarı istasyonunu alarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teslim ettik. Diğer kurumların da takviyeleriyle yaklaşık 50, tarımsal tahmin ve erken uyarı istasyonu Manisa’da hizmet veriyor. Bu anlamda, Türkiye’de ilk olan illerden biriyiz. Burada da mümkün olan doğru zamanda doğru ilaçlama. Daha az kimyasal kullanarak, çiftçiye olan mali külfeti azaltmak, doğaya verilen zararı azaltmak ve tüketiciye daha güvenli gıdalar sunmak gibi bir amacımız var” dedi.

“Amacımız, üreticinin gelir düzeyinin artması, üretimin devamlılığı”

Amaçlarının, üreticinin gelir düzeyinin artmasını ve üretimin devamlılığını sağlamak olduğunu ifade eden Usta, “Bu anlamda tarımla ilgili her zaman üreticilerimin yanında olmaya devam edeceğiz. Daha önce Beğel’de bir göletimizi tamamladık. Gördes’te, 5 mahallede sulama sistemimiz var. Yaklaşık 1450 dönüm araziye tarımsal sulama suyunu direk vermeye çalışıyoruz. Hayvan içme suyu göletinde yeni yapımlar, temizlemeler 60’a yaklaştı. 20 yeni gölet yaptık. 40 gölette temizlik çalışması yaptık. Üreticimize gelir düzeyinin artması, üretimin devamlılığı en büyük amacımız. Hayırlı, uğurlu olsun. Kazancınız bol olsun” dedi.

Usta’nın ardından konuşan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, “Mevcut zararlımız 2015 yılında ülkeye giriş yaptı. 2016 yılından beri şehrimizde gözükmeye başladı. Bununla ilgili 3 yıldır mücadelemiz sürüyor. Bu yürütülen çalışmayla kimyasal kullanmadan biyoteknik anlamda da mücadelemize devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik personel, kanadı noktalı sirke sineğine karşı, sirkeli tuzağın kullanımı konusunda bilgi verdi. Program, 12 mahallede yaygın kiraz üretimi yapan 130 üreticiye, elma sirkeli pet şişelerin dağıtımıyla sona erdi.