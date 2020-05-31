Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.423
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4247
EURO
7.5605
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un kanı yerde kalmadı
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un kanı...
Avrupa, Türk kirazını bekliyor
Avrupa, Türk kirazını bekliyor
Kedi yavrularına annelik yapıyor
Kedi yavrularına annelik yapıyor
1 ayda 5 motosiklet çaldılar
1 ayda 5 motosiklet çaldılar

Kan stoku azalınca harekete geçtiler

MANİSA KENT KONSEYİ İLE 150 BİNDEN FAZLA NÜFUSA HİTAP EDEN MANİSA HEMŞEHRİ KÜLTÜRLERİ VE DAYANIŞMA DERNEĞİNİN ORGANİZASYONUNDA PANDEMİ SÜRECİNDE AZALAN KAN BAĞIŞINI DESTEK VERMEK AMACIYLA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLEDİ.

Kan stoku azalınca harekete geçtiler

MANİSA KENT KONSEYİ İLE 150 BİNDEN FAZLA NÜFUSA HİTAP EDEN MANİSA HEMŞEHRİ KÜLTÜRLERİ VE DAYANIŞMA DERNEĞİNİN ORGANİZASYONUNDA PANDEMİ SÜRECİNDE AZALAN KAN BAĞIŞINI DESTEK VERMEK AMACIYLA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLEDİ.

31 Mayıs 2020 Pazar 09:10
0 Okunma
Kan stoku azalınca harekete geçtiler

Manisa Kent Konseyi ile 150 binden fazla nüfusa hitap eden Manisa Hemşehri Kültürleri ve Dayanışma Derneği üyeleri pandemi sürecinde azalan kan bağışına destek vermek amacıyla Kızılaya kan bağışında bulundu.

Dilaver Vardarer Kan Alma Birimi önünde düzenlenen kan bağış kampanyasına Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, Manisa Hemşehri Kültürleri ve Dayanışma Derneği Başkanı Ragıp Güneş, Manisa Kan Bağış Merkezi Müdürü İsmet Nardal katıldı.

Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, “Pandemi sürecinde farkındalık çalışması yapmak istedik. Kızılay ülkemizin en önemli kurumlarından birisi. Ülkemizin her türlü yardımında destek veriyor. Manisa’daki ve ülkemizdeki vatandaşları kan bağışı yapmaya avdet ediyoruz. Manisa Kent Konseyi ve Hemşehri Kültürleri ve Dayanışma Derneği olarak bu tür etkinliklerimiz devam edecek.” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme
Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme
Terminallerde tüm tedbirler alındı
Terminallerde tüm tedbirler alındı
2. Amatör Ligin iptaline tepki
2. Amatör Ligin iptaline tepki
Manisa’da kahvehanelerde yeni dönem başlıyor
Manisa’da kahvehanelerde yeni dönem başlıyor
Manisa’da 850 lokanta pazartesi günü müşterilerini ağırlayacak
Manisa’da 850 lokanta pazartesi günü müşterilerini ağırlayacak
Normalleşme sürecinde son kontroller
Normalleşme sürecinde son kontroller
Kırsal hizmetleri değerlendirdiler
Kırsal hizmetleri değerlendirdiler
Manisa’daki sokak hayvanlarını unutmadılar
Manisa’daki sokak hayvanlarını unutmadılar
Manisa’da otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Manisa’da otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Sarıgöl’de cuma namazı kapalı pazar yerinde kılındı
Sarıgöl’de cuma namazı kapalı pazar yerinde kılındı
Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Yağışlar hububat ürünlerine bereket getirdi
Yağışlar hububat ürünlerine bereket getirdi
Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı
Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı
Genç ziraat teknikerinden Sarıgöl’e tropikal meyve fidanı
Genç ziraat teknikerinden Sarıgöl’e tropikal meyve fidanı
Salihli jandarmadan bayram ziyareti
Salihli jandarmadan bayram ziyareti
Ramazan’da cansuyu bereketi
Ramazan’da cansuyu bereketi
Sokak hayvanları unutulmadı
Sokak hayvanları unutulmadı
Kızılay Ramazan’da yardımlarıyla binlerce insana el uzattı
Kızılay Ramazan’da yardımlarıyla binlerce insana el uzattı
Seyyar satıcıların plaka uyanıklığı zabıtanın dikkatinden kaçmadı
Seyyar satıcıların plaka uyanıklığı zabıtanın dikkatinden kaçmadı
Akhisar Belediyesi’nin araçları bayramda şehit ailelerinin hizmetinde
Akhisar Belediyesi’nin araçları bayramda şehit ailelerinin hizmetinde

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim