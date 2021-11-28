Kamu kurumlarında çalışan personele yönelik temel fotoğrafçılık eğitimi

Manisa’da kamu kurumlarında çalışan personele yönelik servis edilen bülten fotoğraflarının kalitesini arttırmak ve teknik becerilerin geliştirilmesi amacıyla “Temel Fotoğrafçılık Eğitimi” düzenlendi.

Manisa Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinesinde Manisa Gazeteciler Cemiyeti ve Manisa Çalışan Gazeteciler Derneğinin katkılarıyla kamu kurumlarının basın birimleri çalışanlarına yönelik Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde “Temel Fotoğrafçılık Eğitimi” düzenlendi. Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim öncesinde konuşan Manisa Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nagihan Eroğlu, kamu kurumlarının basın ve tanıtım birimlerinde çalışanların teknik bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla eğitimi planladıklarını söyleyerek “Kurumlarımız aracılığıyla yapılan haber ve tanıtım faaliyetlerinin daha kaliteli olması, kurumlarımızı daha iyi yansıtmak açısından önemli. 1 ay süresince devam edecek olan bu eğitimle fotoğrafı çekmeyi ve o fotoğrafı haberle bir bütün haline getirmeyi öğreneceğiz. Kendimize kattığımız her bilgi, yapmış olduğumuz işte bizi bir adım daha ileri taşıyacaktır. Bize bu eğitimde destek sağlayan Manisa Gazeteciler Cemiyetine, Çalışan Gazeteciler Derneğine ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezine teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan da böyle bir eğitimin düzenlenmesini destekleyen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’e, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nagihan Eroğlu’na, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu ve Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar’a teşekkür ederek “Gerçekten kurumlarımız için çok değerli ve faydalı bir kurs olacağına inanıyorum. Siz kurumların aynasısınız. Eğer kurumlarınızdaki iyi ya da kötü olayları ayna görevi yaparak iyi yansıtabilirseniz hem biz gazetede çalışan editörlerin durumu daha kolaylaşır hem de sizler kurumunuzu daha iyi yansıtırsınız. Yani bu eğitimin amacı çok yazı yazmak veya bol fotoğraf çekmek değil iyi fotoğrafı yakalamak ve haberin özünü yansıtarak okuyuculara doğru bilgileri vermek. 5N 1K kuralının göndereceğiniz haberinizde mutlaka olması lazım. Siz ne kadar güzel ve doğru haber yazarsanız kurumunuzun öne çıkmasını sağlamış olursunuz” diye konuştu.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu ise “Bu kurs, katılım gösteren tüm kursiyerler için faydalı olacaktır. Kursun açılmasına katkı veren Valiliğimize ve dernek başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı ve Kurs Eğitmeni Turgay Duyar ise verilecek olan eğitim sonrasında yerel basına servis edilecek olan haberler ile görsellerin daha kaliteli ve uyumlu olacağını söyledi. Duyar, “Verilecek eğitim sonunda kurumların haberlerine destek verecek olan görsellerde önemli ölçüde değişiklik olacaktır. Bu sayede yerel basına kurumlar tarafından servis edilecek haberler ve görseller editörlerin işlerini kolaylaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

Verilecek eğitime katılan kursiyerlere kurs sonunda Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından belgeleri verilecek.