Kamu kurum müdürlerine afet farkındalık eğitimi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığının 2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilan etmesi kapsamında kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile görevli personellerine afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kamu kurum müdürleri ile personellerine yönelik Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Güray Karakaya tarafından eğitim verildi. Eğitimlerin açılış konuşmasını yapan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, “Farkındalık eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak temel hedefimiz olacak. Birinci derece deprem bölgesinde bulunan ilçemizde de deprem dahil her türlü afata hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Deprem öncesi, esnası ve sonrasında yapılacakları önceden planlayıp her an hazırlıklı olmak kayıpları büyük oranda azaltacaktır. Bize düşen görev farkında olmak, bilinçli olmak, hazır olmaktır. Her an bir afet olacakmış gibi, her an bir deprem olacakmış gibi afetlere hazırlıklı olmalıyız. Yine afetlerin sadece depremden meydana gelmediğini, yangın, sel, çığ, heyelan gibi afetlerin de her an olabileceğini, afet bilincinin toplumun her kesimine yerleşmesi gerekiyor. Afatlarla ilgili eğitimleri ve hazırlıkları mızı en üst seviyeye çıkaracağız" dedi.