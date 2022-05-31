Kaliteli ve hızlı hizmet için Kula’ya yeni şantiye alanı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek adına Kula ilçesine inşa edilen ve çalışmalarda son aşamaya gelinen yeni şantiye alanını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Kula ilçesine kazandırılacak olan yeni şantiye alanını ziyaret etti. Yapılan ziyarette Genel Müdür Aslay’a Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Sorumlusu Aydın Topdemir ile MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural eşlik etti. Genel Müdür Burak Aslay, Kula’nın yeni şantiye alanında yürütülen çalışmaları inceleyerek detaylı bilgi aldı.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, 17 ilçede koordinasyonun daha hızlı sağlanması için şantiye alanlarına da büyük önem verdiklerini belirterek, “Manisa’mızda büyük bir özveri ile yatırımlarımızı yürütüyoruz. Yatırımlarımızda herhangi bir aksama oluşmaması için de şantiye alanlarımıza büyük önem veriyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmalar ile iş makinelerimizi, malzemelerimizi tek bir noktada toplamak bizi daha da hızlandıracak. Kula’daki yeni şantiye alanımızda da artık son aşamaya geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün geleceği düşünerek attığı adımlar doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.