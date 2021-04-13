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Kafası kapıya sıkışan kedi kurtarıldı
Manisa’nın Akhisar ilçesinde kafası kapıya sıkışan bir sokak kedisi Akhisar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
MANİSA 13.04.2021, 16:09
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde kafası kapıya sıkışan bir sokak kedisi Akhisar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Manisa’nın Akhisar ilçesi Ulucami Mahallesinde bir sokak kedisinin kafasını kapıya sıkıştırdığını fark eden vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Merkez İtfaiye Amirliğine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çaresiz kediyi sıkıştığı yerden kurtararak yeniden özgürlüğüne kavuşturdu.