Kadına yönelik şiddetle mücadelede 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimi

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı” çerçevesinde en az 5 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimlerinin verileceği proje çerçevesinde Manisa’da yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı.

Video konferans yöntemiyle Vali Karadeniz başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mesut Eser, kaymakamlar, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 23 Mart 2022 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin en az 5 milyon erkeğe verilecek olan temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimlerinde Manisa yürütülecek çalışmaların değerlendirilmesi yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Projeyle il ve ilçe taşra birimlerinin personelinin katılımıyla en az üçer kişilik ekipler oluşturularak, kahvehane, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım araçları, organize sanayi bölgeleri, pazar yerleri ve alışveriş merkezleri gibi birçok farklı alanda bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri verilerek, broşür dağıtılacak. Bunun yanında fiziksel ve teknik imkanlar doğrultusunda video gösterimlerinin yapılması da planlanıyor.

Eğitimler düzenlenirken her hafta farklı bir meslek grubuna ve bu meslek grubunun birlikte bulundukları mekanlara yoğunlaşılarak eğitim planlamasıyla hareket edilmesi, il ve ilçelerde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kamusal alanlarda bulunan elektronik ekran ve panolarda video gösterimlerinin düzenli olarak yapılması ve afişlerin asılması sağlanacak. Eğitim faaliyetlerine ilişkin yapılan çalışmaların görsel içeriklerle beraber #KadınaElKalkamaz etiketiyle kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından düzenli olarak paylaşılması da hedefleniyor.