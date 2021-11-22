banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hazine'ye ait denize sıfır arsalar satışa çıktı!
Hazine'ye ait denize sıfır arsalar satışa çıktı!
LPG oto gaza 19 kuruş daha zam!
LPG oto gaza 19 kuruş daha zam!
Fenerbahçe hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü!
Fenerbahçe hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü!
Ekonomi yönetiminin değişeceği iddia edildi!
Ekonomi yönetiminin değişeceği iddia edildi!

Kadın girişimcilere çekleri takdim edildi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Türkiye israfı Önleme Vakfı (TİSVA) organizasyonunda gerçekleştirilen 7 KİBELE isimli belgeselin özel gösterimine katıldı. Gösterimin ardından Manisa’da mikro kredi alarak faaliyet gösteren 10 kadın girişimciye kredi çekleri takdim edildi.

MANİSA 22.11.2021, 20:35
Kadın girişimcilere çekleri takdim edildi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Türkiye israfı Önleme Vakfı (TİSVA) organizasyonunda gerçekleştirilen 7 KİBELE isimli belgeselin özel gösterimine katıldı. Gösterimin ardından Manisa’da mikro kredi alarak faaliyet gösteren 10 kadın girişimciye kredi çekleri takdim edildi.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen programa Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halil Fatih Akgül, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı temsilcileri, Manisa’ da mikro kredi alarak faaliyet gösteren kadın girişimciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Türkiye İsrafı Önleme Vakfından mikrokredi alan ve kendi girişimlerini başlatan, Türkiye’nin 7 farklı bölgesinden kendilerine ‘Hepitalist’ bir dünya oluşturmaya çalışan dar gelirli mikro girişimci kadınların başarı hikâyesini konu alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle çekilen 7 KİBELE isimli belgeselin gösterimi ile başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle çekilen 7 KİBELE isimli belgeselin gösterimi sonrası Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halil Fatih Akgül, vakfın faaliyetleri ve mikrokredi alarak kendi girişimlerini başlatan kadınların çalışmaları hakkında bilgi verdi.

‘Üreten şehir Manisa’da kadınlarımız, üretimin dışında düşünülemez’

Vali Yaşar Karadeniz programda yaptığı konuşmada, Manisa’nın üreten bir şehir olduğunu ve üreten şehirde kadınlarımızın da üretim zincirinin dışında olmasının düşünülemeyeceğini ifade ederek; “Yetişkin iş gücü nüfusunun yarısı üretip yarısı tüketirse o ülkede istenen gelişme ve kalkınma sağlanamaz. Ülke olarak millet olarak gelişeceksek, kalkınacaksak ister vasıflı olsun, ister vasıfsız olsun yetişmiş insan kaynaklarımızın tamamından istifade etmemiz lazım. Vasıfsız olanları belli eğitimlerden geçirerek vasıflı hale getirmek, üretebilir hale getirmek mümkün” dedi.

Yapılan eğitimler ve sağlanan desteklerle kadınlarımızı üretim zincirinin içine dâhil etmenin önemli olduğunu da vurgulayan Vali Karadeniz, “Kadınlarımızı istihdama kazandıracak istihdam yollarının mutlaka aranması gerekiyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfının da bu konuya el atmış olması oldukça sevindirici. Bir de bu işin sosyal adalet yönü var. Dar gelirli ailelerimizin sadece yardımlarla geçinmesinin mümkün olmadığını biliyoruz. Bizler sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla bu ailelerin geçinmesi için değil ancak zor anlarında tutunabilecekleri bir dalı olacak yardımlar yapabiliyoruz. Zaten geçinmenin yolu çalışma ve üretmekten geçiyor, bunun başka bir alternatifi yok. Dolayısıyla da bu ailelerimizin içinde çalışabilecek, üretebilecek kadınlarımız varsa bunların destekleniyor olması bu açıdan önemli. Daha önce çalıştığım yerlerde de Türkiye İsrafı Önleme Vakfının mikro kredi uygulamasının başarılı ve güzel örnekleri ile karşılaştım. Bugüne kadar bu çalışmalarda emeği geçen başta Aziz hocamız olmak üzere şu anki vakfın yönetimine ve çalışma ekibine, Manisa şubesindeki arkadaşlarımıza ve vakfa katkı sunan herkese, üreten tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Manisa’da mikro kredi alarak faaliyet gösteren 10 kadın girişimciye kredi çekleri, Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri tarafından teslim edildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 12 9
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7