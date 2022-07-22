Kaçak yapılaşmayla mücadele genişliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kaçak yapılaşma ile mücadelesine durmaksızın devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nda yapılan toplantıda, kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik hazır beton firmalarının temsilcileri ile fikir alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantı ile kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik çalışmalar masaya yatırıldı. Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün başkanlığında yapılan toplantıda, hazır beton firmalarının temsilcileriyle kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik yapılacak düzenlemeler ve alınacak tedbirler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda konuşan Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, daha önce pilot bölge olarak merkez ilçelerimiz olan Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde faaliyet gösteren hazır beton firmalarına ait beton mikserlerinin takibi, kameralar ile izlenmesi ve izinsiz bölgelere beton verilememesi yönündeki çalışmaların hayata geçirildiğini hatırlatarak, bir sonraki aşama olarak Alaşehir, Akhisar, Salihli, Soma ve Turgutlu ilçelerinde faaliyet gösteren hazır beton firmalarının temsilcileri ile ilgili çalışmalara başlanıldığını söyledi. Üstün, bilgilendirmesinde yapılan bilgilendirmede, Manisa Valiliği’nin kaçak, ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmayla mücadele çalışmasında düzenleme yapılmasına yönelik talimatnamesi ile çalışmalara başlandığını belirten Hüseyin Üstün, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından beton isteyen inşaat sahiplerine izin belgesi, beton mikserlerine ise yetki belgesi verileceğini, bu belgelerin de beton mikserlerinde bulundurulması gerektiği, emniyet, jandarma ile zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bu belgelerin ibraz edilmesi gerektiğini söyledi. Üstün ayrıca, Manisa’da faaliyet gösteren hazır beton firmalarının bünyelerinde bulunan tüm beton mikserlerine araç takip sistemi ve kamera takılması gerektiğini, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin bu araçların kaçak yapı ile mücadelede ayrıca trafikte can ve mal kaybının önüne geçilmesi amacıyla sistem üzerinden takip edeceğini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün son olarak, uygulamalar ile ilgili olarak UKOME kararlarının alındığını belirterek, ilk olarak söz konusu 5 ilçenin ardından son aşama olarak geriye kalan ilçelerle birlikte Manisa’nın tamamında uygulamaya geçileceğini söyledi. Manisa’da faaliyet gösteren tüm beton mikserlerinin hareketlerinin izleneceğini ve sahada yapılan denetimlerin sıklaşacağının altını çizen Üstün, kaçak yapılaşma ile mücadelede önemli bir adım atılmış olacağını söyledi. Daire Başkanı Hüseyin Üstün’ün konuşması ve bilgilendirmesinin ardından toplantıya katılan hazır beton firmalarının temsilcileri ile kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik uygulamaya alınabilecek çözüm önerilerine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.