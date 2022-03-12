Kaçak yapılaşmanın önlenmesi için çalışıyorlar

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda, kaçak yapılaşmanın engellenmesi için ilçe belediyelerin temsilcilerine bilgilendirilme yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta içinde beton firmalarının temsilcileriyle yapılan toplantı sonrasında bu kez de ilçe belediyeleri kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıya Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Hakan Akgöl, Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ve ilgili temsilciler katıldı. Yapılan toplantıda, Ertuğrul Yıldırım, Manisa Valiliği’nin kaçak ve ruhsata aykırı yapılaşmayla mücadele çalışması kapsamında düzenleme yapılmasına yönelik talimatnamesi ile çalışmalara başlandığını belirterek, beton firmalarının araçlarının bir sistem altında kontrol edileceğini, beton kullanacak olan inşaat firmalarının talep ettiği betonlar için beton mikserlerine yönelik güzergah belirlenmesi, araç takip sistemine dahil olması, beton dökümü ile ilgili evrakların ve izin belgelerinin hazırlanmasına yönelik ilçe belediyelerinin üzerine düşen görevler hakkında bilgilendirmede bulundu. Yıldırım, uygulamalar ile ilgili olarak UKOME kararının alındığını, uygulamanın ilk olarak Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde başlayacağını, sistemin uygulanabilir olmasının ardından 5 büyük ilçede devam edeceğini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, verdiği bilgilerin ardından ilçe belediyelerinin temsilcileri ile uygulama üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.