Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Manisa’nın Kula ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kula’da kaçak kazı operasyonlarına yönelik çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kula’ya bağlı kırsal Şehitlioğlu Mahallesi’nde düzenlediği bir operasyonda F.T. (76) ve M.A.A. (53) isimli 2 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suç üstü yakaladı. Yakalanan şahıslar ile birlikte, 1 adet kazma, 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu, halat ve kazı yaparken kullanılan malzemeler ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen şüpheli şahıslar, yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.