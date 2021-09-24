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Judocular, Fuar Kupası’ndan madalyalarla döndü

Salihli Belediyespor judocuları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Türkiye Judo Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Fuar Kupası Minikler Judo Turnuvası’ndan madalyalarla döndü.

MANİSA 24.09.2021, 13:50
Judocular, Fuar Kupası’ndan madalyalarla döndü

Salihli Belediyespor judocuları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Türkiye Judo Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Fuar Kupası Minikler Judo Turnuvası’ndan madalyalarla döndü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Türkiye Judo Federasyonu’nun organize ettiği Fuar Kupası Minikler Judo Turnuvası, 8 ilden 14 kulübün katılımı ile gerçekleştirildi. 130 judocunun tatamide madalya için kıyasıya yarıştığı turnuvada, minik judocular erkeklerde 9, kızlarda 10 kategoride sahne aldı. Turnuvada 36 kilogramda Bahar Adıyaman, 40 kilogramda Sude Vural ve 48 kilogramda Ayriz İpekli 2., 32 kilogramda Selen Toygar, 52 kilogramda Gülşen Rümeysa Yıldırım, 52 kilogramda Hatice Özge Şenol, +57 kilogramda Mürüvvet Nur Özkan, 42 kilogramda Yusuf Saygın ve 60 kilogramda Demir Ova 3.oldu.

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