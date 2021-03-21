Jeopark Kula Belediyespor, ligin bitimine 2 hafta kala adını Play-Off turlarına yazdırdı

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Manisa temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor, ligin bitimine 2 hafta kala Melikgazi Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek Play-Off turlarına katılmayı garantiledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu(TVF) Erkekler 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Manisa temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor, ligin 20. haftasında Melikgazi Belediyespor’la karşı karşıya geldi. Kayseri Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakada, Manisa temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor, rakibini

16-25, 23-25, 25-20 ve 21-25 set skorlarıyla 3-1 yenerek, ligin bitimine 2 hafta kala Play-Off oynamayı garantiledi.

Jeopark Kula Belediyespor, bu galibiyet ile puanını 39’a çıkararak, maç fazlalığıyla 3’üncü sıraya yükseldi.

Lig başında şampiyonluk parolası ile yola çıktıklarını dile getiren Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, sezon boyunca başarılı performans sergileyerek, hedefleri olan Efeler Ligi’ne yükselmek için Play-Off oynamayı garantilediklerini söyledi. Kula’yı ve Manisa’yı, önceki yıllarda olduğu gibi yine Efeler Ligi’nde temsil etmek istediklerinin de altını çizen Başkan Yılmaz, sezon boyunca gayretleri ile başarıya ulaşmalarında büyük rol oynayan takım antrenörü Fuat Dokgöz, takım yönetimi ve oyunculara teşekkür etti.