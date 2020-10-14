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Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi toplandı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KULA BELEDİYESİ VE SALİHLİ BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİNDE KURULAN JEOPARK BELEDİYELER BİRLİĞİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ KAYDA BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

MANİSA 14.10.2020, 14:14
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Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi toplandı

Manisa’nın kültürel ve tarihi değerlerini tanıtmak amacıyla kurulan Jeopark Belediyeler Birliği Ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde kurulan Jeopark Belediyeler Birliği Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleşen toplantıda, ilgili gündem maddeleri görüşülerek, meclis üyeleri tarafından karara bağlandı.

Başkan Kayda, alınan kararların Manisa, Kula ve Salihli’ye hayırlı olmasını diledi. Jeopark Belediyeler Birliği sınırları içerisinde bulunan Kula-Salihli Jeoparkı’na UNESCO tarafından uluslararası öneme sahip bir kalite sertifikası olan Global Jeopark ünvanı ve etiketi verildiğini ifade eden Başkan Kayda, “Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkımız sayesinde hem bölgemizi dünya turizmine açmak hem de Manisa, Kula ve Salihli’mizi yerel, bölgesel ve ulusal anlamda tanıtmak istiyoruz” dedi.

Toplantıya, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil ve meclis üyeleri katıldı.

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